Sabine Schief & Närrisches Menü

„Sex sells- was willsch macha!" heißt das Solo Programm der Stuttgarter Kabarettistin Sabine Schief. Sind wir nicht alle ein bisschen sexy? Ein bisschen Sex muss sein – und wenn`s nur im Kopf stattfindet! Schief, die Comedy-Fachkraft kennt sich mit den Schieflagen des Lebens bestens aus! Das Leben selbst hat sie schon mehrfach und ganz aktuell vor große Aufgaben gestellt. In Schiefs Leben geht es seit Kindesbeinen drunter und drüber. Mit Humor und Herz erkämpft sich die Lachkardiologin einen Platz in ihrer Großfamilie und im Leben. Ohne Humor ist so ein Familienclan nicht zu überleben. Schiefs schrullige Verwandte erobern sich mit rauhem Charme die Herzen des Publikums. Die temperamentvolle Tante Irina aus Kasachstan beantwortet die Fragen aller Fragen: Nämlich was Frauen eigentlich wollen!? Der ewige Grantler Onkel Georg plaudert aus dem Nachtkästle. Er verrät weshalb das Vorspiel eine Erfindung der Frau und betriebswirtschaftlicher Unsinn ist. Und das hassliebende Ehepaar Hans und Gertrud ist sich auch nach 65 Jahren Ehe noch nicht einig, wann Frau als «Sexy Deng» zu bezeichnen ist. Schiefs schrulliger Charakterreigen schmeckt wie eine bunte Bonbonmischung. Mal süß, mal sauer und eben auch mal bitter. Aber wer wie Schief immer das Gute am Leben findet, der findet sein Glück auch in den kleinen Dingen des Lebens. Glücksforscher behaupten, Sex mache uns am glücklichsten. Schwäbisch, spritzig, charmant und herrlich schräg.