Mo., 23.09.2024 um 20 Uhr

SABINE SCHIEF - PFUNDSWEIBER

Drei Dinge muss der Mensch wissen:

was zu viel ist, was zu wenig ist und das Wichtigste – wann!

Was für sie zu wenig ist, kann ihm längst zu viel sein. Frauen, die ihren Mann stehen. Männer, die mit Druck prima umgehen können – am besten mit dem Reifendruck. Frauen, die mit beiden Füßen im Leben stehen aber in Highheels feststecken. Männer, die jeden Weg finden, solange sie nicht danach fragen müssen. Frauen, die längst wissen, dass die Frau das einzige Beutestück ist, das seinem Jäger auflauert.

Egal wie schwer das Leben wiegt, jedes Gramm zählt, das es lebenswerter macht. Erst im Tod sind wir schwerelos. Lasst uns die gegebene Frist bis dahin schamlos freudig ausnutzen. Pfundweise Fröhlichkeit, kiloweise Pointen. In Schiefs Programm geht es maßlos rauf und runter auf der Lebensachterbahn. Schnallt euch an, damit wir zusammen abschnallen können!

Sabine Schief – die Herzhumoristin und Kabarettistin aus Stuttgart, steht seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne. So richtig festlegen will sie sich nicht. Denn sie hat viele Talente: Komödiantin, Sängerin, Kabarettistin, Entertainerin, Rednerin für Freud & Leid. Herzhumoristin so nennt sie sich am liebsten. Von Herzen für die Herzen. Die Schief passt in keine Schublade, sie ist die Kommode. In ihrem Bühnengepäck befindet sich stets ihre Großfamilie, und so manches Überraschungspfundsweib.

VORSTELLUNGEN:

EINTRITT (inkl. Garderobe):

26 €

ermäßigt: Youngster Ticket (bis 27 Jahren) 22 €,

Gäste mit Schwerbehindertenausweis 5 € ermäßigt, Rollstuhlfahrer Begleitperson frei

Einlass ab 19 Uhr. Bewirtung ab einer Stunde vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 | 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 | Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de | www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten VVK:

Mo-Fr von 11-15 Uhr und Sa von 10-14 Uhr

(Außer an Feiertagen, Änderungen vorbehalten)

PARKEN:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart (werktags erst ab 18 Uhr)

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof; Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt oder mit U6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof