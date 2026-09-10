Sabine Schief

Drei Dinge muss der Mensch wissen: was zu viel ist, was zu wenig ist und das Wichtigste – wann!

Was für sie zu wenig ist, kann ihm längst zu viel sein. Frauen, die ihren Mann stehen. Männer, die mit Druck prima umgehen können – am besten mit dem Reifendruck. Frauen, die mit beiden Füßen im Leben stehen aber in Highheels feststecken. Männer, die jeden Weg finden, solange sie nicht danach fragen müssen. Frauen, die längst wissen, dass die Frau das einzige Beutestück ist, das seinem Jäger auflauert. Egal wie schwer das Leben wiegt, jedes Gramm zählt, das es lebenswerter macht. Erst im Tod sind wir schwerelos. Lasst uns die gegebene Frist bis dahin schamlos freudig ausnutzen. Pfundweise Fröhlichkeit, kiloweise Pointen. In Schiefs Programm geht es maßlos rauf und runter auf der Lebensachterbahn. Schnallt euch an, damit wir zusammen abschnallen können!