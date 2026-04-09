Sabrina Mund - Kraftvoll & lebensfroh

Dir fällt es schwer morgens in den Tag zu starten. Du fühlst dich ausgelaugt und ohne Energie. Du hast Lust auf einen neuen bewussten, kraft- und freudvollen Start in den Tag?

Dann habe ich genau das Richtige für dich.

Stell dir vor, du bist an einem wunderschönen Ort mitten in der Natur - große Bäume ragen rechts und links von dir in den blauen Himmel, lange Grashalme wiegen sich im Wind und vereinzelt entdeckst du ein paar blühende Blumen und tanzende Schmetterlinge. Deine Füße sind im direkten Kontakt mit der Erde und auf deiner Haut spürst du die Wärme der Sonne sowie eine angenehme Brise. Du hörst den Wind in den Bäumen rauschen und die Grillen zirpen. Der frische Duft von Wald und Wiese umgibt dich. Dieser wundervolle Ort schafft direkt eine positive Energie.

Mit langsamen, bewussten Bewegungen kommst du in deinem Körper an. Atemübungen bringen dir neue Energie und bei einer geführten Mediation stimmst du dich optimal auf den neuen Tag ein. Der kraftvolle Abschluss gibt dir noch eine extra Portion Energie für den Tag und lässt dich gut gelaunt und energetisch ins Wochenende starten.

FÜR WEN: Jedes Fitnesslevel

WANN: Immer freitags von 9:00 bis 10:15 Uhr

TERMINE: 3.07. / 10.07. / 17.07. / 24.07. / 31.07. / 7.08. / 4.09. / 11.09. / 18.09. / 25.09.

WO: Mein Ort inmitten der Natur in Oberlauda

WIE VIEL: 12 EUR je Termin; 50 Euro für die 5er NATUR Auszeit Karte (Die 5er NATUR Auszeit Karte ist für alle Outdoor Angebote gültig.)

Sicher dir jetzt deinen Platz und komm in deine volle Kraft und Lebensfreude: 0176/47701681

Sabrina Mund

Herzensweg-sabrina.com