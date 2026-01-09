Sabrina Mund - Natürlich Yoga

Dein Tag ist vollgepackt und du fühlst dich gestresst. Du sehnst dich nach einer echten Auszeit. Zeit, um einfach mal durchzuatmen, wieder bei dir selbst anzukommen und neue Kraft für einen gelasseneren Alltag zu tanken?

Dann habe ich genau das Richtige für dich.

Stell dir vor, du bist an einem wunderschönen Ort mitten in der Natur - große Bäume ragen rechts und links von dir in den blauen Himmel, lange Grashalme wiegen sich im Wind und vereinzelt entdeckst du ein paar blühende Blumen und tanzende Schmetterlinge. Deine Füße sind im direkten Kontakt mit der Erde und auf deiner Haut spürst du die Wärme der Sonne sowie eine angenehme Brise. Du hörst den Wind in den Bäumen rauschen und die Grillen zirpen. Der frische Duft von Wald und Wiese umgibt dich. Dieser wundervolle Ort schafft direkt eine innere Ruhe und Zufriedenheit in dir.

Und genau an diesem traumhaften Ort lässt du mit bewusster Bewegung und Atmung sowie Momenten der Ruhe und Achtsamkeit den Alltagsstress mit sanftem Yoga los und tust gleichzeitig etwas Gutes für deinen Körper. Und das Beste: Diese Entspannung nimmst du mit nach Hause. Nach jedem Termin spürst du mehr Gelassenheit, Zufriedenheit und Kraft, um deine Tage ausgeglichener und stressfreier zu meistern.

FÜR WEN: Einsteiger und Mittelstufe

WANN: Immer dienstags von 19:00 bis 20:15 Uhr

TERMINE: 30.06. / 7.07. / 14.07. / 21.07. / 28.07. / 4.08. / 1.09. / 8.09. / 15.09. / 22.09. / 29.09.

WO: Mein Ort inmitten der Natur in Oberlauda

WIE VIEL: 12 EUR je Termin; 50 Euro für die 5er NATUR Auszeit Karte (Die 5er NATUR Auszeit Karte ist für alle Outdoor Angebote gültig.)

Sicher dir jetzt deinen Platz und tausch den Alltagsstress gegen Leichtigkeit: 0176/47701681

Sabrina Mund

Herzensweg-sabrina.com