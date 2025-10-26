Duke Ellingtons „Sacred Concert“ verbindet Jazz mit Sakralmusik zu einem einzigartigen Konzerterlebnis.

Die 1993 von John Høybye und Peder Pedersen arrangierte Fassung kombiniert ältere Werke und neue Kompositionen in Ellingtons Stil – frei, lebendig und offen für Interpretation. Ellington betonte: „Jeder betet in seiner eigenen Sprache.“

Die Lehrer Big Band Bayern, aktiv seit 32 Jahren, bringt ihre breite musikalische Erfahrung ein. Solistin Agnes Lepp, Jazzdozentin in Nürnberg, beeindruckt mit stilistischer Vielfalt und starker Bühnenpräsenz. Ergänzt wird das Konzert vom renommierten Stepptänzer Klaus Bleis, der das Werk in vielen Ländern aufführte. Erstmals beteiligt ist der 50-köpfige Dekanatschor „come’AN’sing“, bekannt für geistliche Pop- und Rockprojekte. Die Leitung übernimmt KMD Carl Friedrich Meyer. Das Konzert verspricht ein vielschichtiges, bewegendes Musikerlebnis.