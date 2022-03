Safe! Achtsame Selbstfürsorge mit MBArt (Mindfulnes Based Art)

Alarm, Antrieb oder Beruhigung? Nach dem Modell von Paul Gilbert haben wir diese drei Systeme für Emotionsregulierung und Motivation zur Verfügung. Von Natur aus sind wir Menschen vorsichtig, das Gehirn sucht potenzielle Gefahren und versetzt uns schnell in den Alarmmodus. Die moderne Lebens- und Arbeitswelt triggert uns, ständig im Antriebsmodus zu sein, vermeintlich immer etwas tun, leisten, erreichen zu müssen. Der Beruhigungsmodus funktioniert leider bei uns Menschen nicht so gut wie bei vielen Tieren. Unser Kopf macht nicht mit, der Geist ist unruhig, wir grübeln, machen uns Gedanken. Achtsamkeit hilft zu bemerken, in welchem Modus Du gerade bist, und bewusst damit umzugehen. Du kannst das Beruhigungssystem stärken und lernen, Ruhe und ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit entstehen zu lassen. Safe! Welche Form und welche Farbe hat Sicherheit für Dich? Lass was entstehen, das Du als Erinnerungsstück und Ressource mitnehmen kannst.

Beitrag: 20 € für Kunstmaterial (wenn möglich)

Anmeldung erforderlich: 0711 601 457 00, info@schnalzer-coaching.de