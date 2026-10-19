Safe the date: LAUF!

Tausende Wanderer machen sich jedes Jahr auf den Pacific Crest Trail: eine rund 4.200 Kilometer lange Route von der mexikanisch-amerikanischen Grenze durch Kalifornien, Oregon und Washington bis nach Kanada. In diesem modern erzählten Film gehen auch Sabine Willmann und Oliver Heise diesen Weg fast acht Monate lang – mit Zelt, Schlafsack und Rucksack als ständigen Begleitern. Auf ihrer Reise begegnen sie Menschen aus aller Welt, die den Trail aus ganz unterschiedlichen Gründen auf sich nehmen. Jahre später kehren die beiden Filmemacher zu einigen Protagonisten zurück und fragen, was von dieser Erfahrung geblieben ist.