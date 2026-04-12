Safe the date: Verbannt - Verbrannt: Erinnerung an die Bücherverbrennungen 1933 und Mahnung für heute

Heinrich Heines berühmtes Zitat „Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen“ wurde schon sehr bald nach der Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten am 10. Mai 1933 entsetzliche Wirklichkeit. Die Ereignisse von 1933 jedoch war nicht die ersten und eben auch nicht die letzten Aktionen dieser Art. Auch heute werden Bücher verboten, aus Bibliotheken entfernt oder verbrannt. Im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung steht dabei die taumelnde Demokratie in den USA. Der Künstler Peter Schubert (auvikogue) erstellt seit vielen Jahren beeindruckende Arbeiten zur Erinnerung und zur Mahnung. Auch 2026 organisieren die Veranstalter einen Abend der aufrüttelt und zur Verteidigung der Freiheit ermutigen soll. Weitere Infos folgen.