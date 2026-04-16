Bereit für den Rhythmus? Das legendäre SAFRI DUO kehrt mit einer brandneuen Live-Tournee nach Deutschland zurück. Ein kraftvolles und mitreißendes Konzerterlebnis, das ihren explosiven Sound und ihre ansteckende Energie in Veranstaltungsorte im ganzen Land bringt. Weltweit bekannt für ihre Chart-Hits und dynamischen Live-Shows, lädt das dänische Percussion-Phänomen das Publikum ein, ihre Musik hautnah zu erleben – roh, echt und lebendig.

„Von klassischen Konzertsälen bis hin zu Festival-Hauptbühnen – in unserer Musik ging es immer um eines: den Rhythmus, der spricht“, erklärt das Duo. „Diese Tournee ist eine Feier dieses Herzschlags. Die Verbindung zwischen Energie und Emotion, Mensch und Elektronik, Künstler und Zuhörer.“

SAFRI DUO feiert das 25-jährige Jubiläum seines bahnbrechenden Albums „Episode II“ und des weltweiten Hits „Played-A-Live (The Bongo Song)“ und tritt mutig in eine neue Ära ein – eine Renaissance des Rhythmus und der Neuerfindung.

Ihr neues Live-Konzept „Beyond the Beat“ verbindet pulsierende elektronische Energie mit virtuoser Live-Percussion und schlägt eine Brücke zwischen Ursprünglichem und Futuristischem. Es destilliert alles, wofür Safri Duo steht. Es ist Energie im Festivalmaßstab, filmische Tiefe und rhythmisches Storytelling. Ihre Performance, die sich aus EDM, Afro House, Techno und filmischen. Klanglandschaften speist, ist eine immersive Reise für Körper und Geist. Im Mai 2026 kommt das dänische Duo auf Tour nach Deutschland.