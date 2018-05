„Sag niemals nie zu Ninive“ oder: Jona auf Abwegen. Ein Kindermusical, das von Mitgliedern des Düsseldorfer Kantorenkonventes um Markus Hinz und Klaus Wallrathzu den Texten von Dr. Ronald Kleinkomponiert wurde,führt die Singschule am Freitag, 15. Juni und Samstag, 16. Juni jeweils um 19.00 Uhr im Evang. Gemeindehaus am Leopoldsplatz 3 in Eberbach auf.

Der gelehrte, aber äußerst selbstgerechte Prophet Jona erhält von Gott den Auftrag, in die Stadt Ninive zu gehen um den Bewohnern ein Strafgericht und den Untergang der Stadt anzukündigen. Jona macht sich zwar auf den Weg, jedoch schlägt er, zusammen mit seinem etwas einfältigen Diener Schlomo, die falsche Richtung ein, um dem Auftrag zu entgehen.

Auf vielen Umwegen, der Weg führt sie sogar durch den Bauch eines Walfisches, landen die beiden aber doch noch in Ninive und stellen fest, dass nicht nur den Menschen von Ninive, sondern auch dem hochnäsigen Jona eine Lehre erteilt wurden.

Den Machern des Stückes ist ein unterhaltsames Werk gelungen, mit dem sowohl Jugendliche als auch Erwachsene angesprochen werden. Die unterhaltsame und spannende Geschichte wird durch die zeitgemäße musikalische Gestaltung zu einem anspruchsvollen Werk, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen unterhält.

Unter der Regie von Birgit Plagge agieren „The Joy an Cheers“, der Kinderchor für die 5. - 7. Klasse, der Spatzenchor Steige, Kinderchöre der Singschule Eberbach und ein Instrumentalensemble aus Lehrkräften der Musikschule Eberbach. Die Kostüme wurden von Barbara Menges entworfen und hergestellt. Die Spatzenchorleitung hat Kriemhild Pfeifer und die Gesamtleitung liegt in den Händen von KMD Achim Plagge.