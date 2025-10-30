Sage & Zaza's Honeywaiians

„Honeywaiians“ heißt das Ukulele-Duo von Sage Harrington und Ukulelezaza (Remco Houtman-Janssen). Die beiden spielen eigene Lieder, die beeinflusst sind vom Jazz, den Sage schon als Kind liebte, und der hawaiianischen Musik, die Remcos Kindheit prägte. Zusammen mit Sages feinem Gesang, der sich über die sanft gezupften Ukulelen des Duos erhebt, zaubern sie eine frische musikalische Brise.

Remco, vielen eher bekannt unter dem Namen Ukulelezaza, ist in der Ukulelenwelt für sein feines und virtuoses Spiel bekannt. Nicht nur machen seine stupende Spieltechnik, seine Musikalität und seine Arrangements ihn zu einem der größten lebenden Ukulelespielern – er hat auch zahlreiche Songs für Solo-Ukulele arrangiert, eigene Stücke geschrieben und insgesamt fünf Bände mit Tabulaturen veröffentlicht.

Die aus den USA stammende Sängerin und Songwriterin Sage Harrington liebt den Jazz ebenso wie die amerikanische Folklore. Ihr Gesang ist geprägt von der sanften stimmlichen Präzision von Alison Krauss und dem leidenschaftlichen Swing der großen Ella Fitzgerald.

Sage und Zaza geben vor dem Konzert jeweils einen Workshop (in Englisch):

16.30 Uhr Sage: Swingin' Singin'

17.45 Uhr Remco: Rare tricks and grooves for ukulele