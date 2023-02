Bei der Lesung am 15. März mit dem Titel „Sagen, Mythen, Legenden und Fantasiegeschichten, die sich so auch in Fichtenau zugetragen haben könnten“ von Barbara Berger und Erika Hartmann, werden einige Volkssagen vorgetragen. Dabei darf auch die Geschichte von den Wildensteiner Störchen nicht fehlen, die Erika Hartmann selbst geschrieben hat.