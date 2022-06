Sagenumwobener Wald: Sagen aus dem Zabergäu

Eine Märchenerzählerin und eine Journalistin erzählen Märchen, Sagen und Bräuche aus der Region.

Die Zuhörerschaft wird in ein verzaubertes Land entführt, in dem Ritter und Flötenspieler, verwunschene Kirchen, unterirdische Gänge, Geister und Gaukler zu Hause sind.

Die wunderbare Märchenerzählerin bietet schon seit vielen Jahren mit den „Lauffener Märchenfreunden“ die beliebten monatlichen Lesungen „Märchen im Burgturm“ an; Ulrike Kieser-Hess bezeichnet sich selbst als „neugierige Journalistin mit einer großen Liebe zu Büchern und Geschichten“.

Der Veranstaltungsort ist eine ausgeschilderte Kreuzung mitten im Lauffener Forchenwald. Ein Platz, an dem sich in früheren Zeiten die Jugend zum Tanz getroffen hat und so manche Liebelei ihren Anfang nahm…