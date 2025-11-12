Berührend, urkomisch & immer unterhaltsam: Deutschland hat eine riesige Liedermacher-Szene – und der Sago Song Salon ist der Ort, wo man sie bei abwechselnden Auftritten und Talk auf der Bühne in Wohnzimmeratmosphäre erlebt.

Gastgeber und Zeremonienmeister des Abends ist Liedermacher Tobias Dellit. Er ist aktives Mitglied des Stuttgarter Feierabendkollektivs und hat mit „Tau“ ein zweites, eindringliches Album voll präzis-poetischer Beobachtungen hingelegt – mit „dem Humor eines Funny van Dannen und der Lakonik eines Gisbert zu Knyphausen“.

Seine heutigen Gäste sind:

Katharina Franck: Blueprint eines Lebens

Seit über 40 Jahren schreibt Katharina Franck zeitlose Songs, die auf 18 Albumproduktionen zu hören sind. Ihr Hit “Blueprint” brachte Goldstatus machte sie mit ihrer Band Rainbirds international zum Star. Heute tritt sie mit deutschen Liedern auf, aus denen Lebenserfahrung, politisches Bewusstsein und poetisches Gespür sprechen. 2024 veröffentlicht die in Düsseldorf geborene Autodidaktin mit “Momentausnahmen” ihr Debut als Autorin.

Sven Garrecht – Klavierkabarett

Wenn nicht jetzt, wo sonst? Sven Garrecht singt, spielt und dichtet sich entlang an den Fragen unserer Zeit: Wie sehen die Helden der neuen Generation aus? Ist das schon Glaube, wenn ich nur glaube, dass ich glaube? Und was glaubt eigentlich diese Kirche? Bin ich alt genug, um mich wieder jung fühlen zu wollen? Wann wird der Bio-Müll geholt?