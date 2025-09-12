Sandra Linsenmayer und Hans Rainer Seelig, zusammen sind sie das Duo SaHaRa.

Sie wagen sich auf ihre Art an unterschiedliche Musikgenres: Es sind sowohl träumerische Balladen von Cass Elliot, Rainhard Fendrich, John Denver dabei, Mitsingsongs von Herbert Grönemeyer, Seiler und Speer und 4 None Blondes als auch funkig interpretierte Songs von den Red Hot Chilli Peppers und der Steve Miller Band.

Die beiden haben aber auch eigene Songs an Bord, die unter anderem auf Ihrer aktuellen CD „Bleib Mensch“ zu hören sind. Zweitstimmiger Gesang in Deutsch, Englisch, Österreichisch und auch Schwäbisch mit Akustik- und E-Gitarre prägt Ihre Musik. Humor und Freude dürfen bei den Auftritten von SaHaRa nicht fehlen.