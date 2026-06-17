SaHaRa

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Biergarten Jesinger Hof Im Oberhof 42, 73230 Kirchheim unter Teck

„SaHaRa“: Das sind Sandra Linsenmayer und Hans-Rainer Seelig – Musik mehr als staubtrocken.

Das Duo SaHaRa interpretieren Cover Songs aus unterschiedlichen Genres auf ihre Art und haben auch eigene Songs an Bord, die u.a. auf Ihrer aktuellen CD „Bleib Mensch“ zu hören sind. Zweitstimmiger Gesang in Deutsch, Englisch, Österreichisch und auch Schwäbisch mit Akustik- und E-Gitarre prägt Ihre Musik.

Mit dabei hat das Duo dieses Mal einen Gast: Andreas Cipa, ein erfahrener Percussionist mit dem einen und anderen außergewöhnlichen Rhythmusinstrument.

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Konzerte & Live-Musik
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