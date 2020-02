Motion Sound live

Die Shows sind explosive Inszenierungen und fulminante Gesamtkunstwerke.

Während die künstlerische Dimension RAMMSTEINs für viele ein unerreichbar beeindruckendes Schauspiel bleibt, leben und atmen STAHLZEIT im Takt dieses musikalischen Brachial-Herzschlags. Durch ihre Adern fließt der unstillbare Drang, auf der Bühne neue Dimensionen zu kreieren, die mit den Grenzen des Vorstellbaren kokettieren.

Eingebettet in ein Hitfeuerwerk aus RAMMSTEIN-Songs aller Schaffensphasen, erwacht Abend für Abend eine Liveshow zum Leben, die dem Original in puncto Aufwand in nichts nachsteht, inklusive einer ebenso kompromisslosen wie spektakulären Pyro-Show.

Mehrere Trucks und Nightliner rollen mit der gigantischen Produktion von STAHLZEIT durch die Lande.

Aus diesem Grund spielen STAHLZEIT am 23.11.2019 zum vorerst letzten Mal im Kronenbräu Dautenwinden. Die Produktion ist zu groß geworden, zumal ab Herbst eine neue Show live präsentiert wird. „Uns verbindet mit Thomas Ochsenkiel und seinem Team eine lange Freundschaft und wir wollen bei diesem Abschlusstermin nochmal ein großes Fest zusammen feiern“, so Sänger Heli Reissenweber. „Es ist uns nicht leicht gefallen, diese über viele Jahre gepflegte Zusammenarbeit nun auslaufen zu lassen, aber die

Weiterentwicklung ist nicht aufzuhalten. Es wird alles größer, ürofessioneller und aufwendiger. Dabei verändern sich auch die Anforderungen an die Konzerthallen.“

Für alle Fans aus Dautenwinden und Umgebung heisst es nun, sich den 23.11. in den Kalender einzutragen und ein Ticket für diesen besonderen Abend zu sichern.

Tickets gibt's ab sofort online oder in kürze bei Caps & Co. im Brückencenter Ansbach!