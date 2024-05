Herausragende Humoristen kämpfen um die Gunst des Publikums

STAND-UP COMEDY & MEHR BEIM COMEDY SLAM

Lachmuskeln trainieren statt Fitnessstudio: Fans von Kabarett, Comedy und allem, was lustig ist, können sich bald wieder ihre Monatsration Humor abholen: beim Comedy Slam. Frei nach dem Motto: Humor rettet die Welt!

COMEDIANS IM KAMPF UM DIE COMEDY-KRONE

Gastgeber und Showmaster Elias Raatz präsentiert die ganze Bandbreite des deutschsprachigen Humors – und ihr entscheidet mit, bei welchem Act die Lachmuskeln am stärksten strapaziert wurden und wer am Schluss mit der begehrten Comedy Krone ausgezeichnet wird.

„Witze, die einfach ins Schwarze treffen. Es wurde viel geklatscht und gelacht. Dieser Abend war für die regionale Kultur eine lebendige Bereicherung und ruft nach weiteren Veranstaltungen dieser Art.“ Renate Zährl (Schwarzwälder Bote)

Freuen Sie sich mit uns auf folgende Künstler:innen,

LENNARD ROSAR (Köln, DE) – Kennste, kennste? Schubladen? Diese eckigen Dinger voller Vorurteile und Klischees? Kennste? Lennard Rosar möchte sie abschaffen. Zumindest in den Köpfen. Und so schaut er lieber Shopping Queen als Bundesliga, bügelt leidenschaftlich seine Wäsche zu Heavy Metal und fragt sich dabei, ob sein Blick auf die Menschen nicht selbst voller Vorurteile ist. Mit satirischen Erzählungen aus dem alltäglichen Leben und poetischen Kurzgeschichten, weist der Kölner spielerisch und äußerst humorvoll auf heutige Gesellschaftsprobleme hin und liefert dabei auch Denkanstöße für Veränderungen.“ So könnte das Feuilleton über ihn schreiben.

CHRISTOPH MAUL (Schillingsfürst, DE) – ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der deutschsprachigen Kabarett- und Comedy-Welt. Neben zahlreichen Auftritten in Süddeutschland und Österreich, ist und war er regelmäßig in diversen Fernsehsendungen zu sehen. Gekonnt, humorvoll und intelligent bedient Christoph Maul eine Vielzahl an Themen, angefangen von regionalen, Landes- und Bundesthemen, bis hin zu internationalen Angelegenheiten. Immer, spitz und süffisant breit gefächert, aufbereitet. Am liebsten ist Christoph Maul jedoch der Wahnsinn des Alltags. Seien es die Probleme im Homeoffice, dem selbst erlebten Online-Schwangerschaftskurs oder wie man sich gegen militante Radfahrer wehren kann. Christoph Maul bringt Themen und Situationen, die jeder aus seinem Alltag kennt auf ganz spezielle Weise zusammen und spinnt draus aberwitzige Geschichten. Seine Auftritte sind geprägt von einer hohen Dichte an Pointen und viel spontaner Interaktion. Besonderes Markenzeichen des Programmes ist die hohe tagesaktuelle Gestaltung und dass immer regionale Themen des jeweiligen Auftrittsortes mit auf die Bühne gebracht werden.

CHRISTL SITTENAUER (München, DE) – „Mit mehr Fug, als das schöne, könnte man das weibliche Geschlecht das unästhetische nennen. Weder für Musik, noch Poesie, noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit“. Von Arthur Schopenhauer war ja nichts anderes zu erwarten, aber dass jetzt auch noch Christl Sittenauers eigener Sohn denkt, dass Frauen keine Menschen seien, stürzt die Kabarettistin, Mathematikern, Dozentin, Architektin, Improtheaterschauspielerin und Sängerin in eine tiefe Krise. Nur konsequent, dass Sie sich dazu entschlossen hat, ein Kabarett-Soloprogramm zu schreiben. Ein Abend irgendwo zwischen wissenschaftlichen Lebensfragen, gegenderten Kinderbüchern, Normpersonen und dem nächtlichen Adrenalinkick allein am Freisinger Parkplatz. Sittenauer entzündet ein feinfühliges und spitzfindiges Auf und Ab der Missverständnisse und Ungleichheiten und dabei gelingt es auch ihr trotz aller Mühen nicht immer richtig und korrekt zu sein…

PHIL STADELMANN (Hamburg, DE) – Das bin ich! 1990 im Wandel der Zeit von sozialistischen Eltern im Elbflorenz geboren, (Klinik Dresden-Neustadt, Kreißsaal 2, 23.05.1990, 13:41Uhr) betritt ein junger Mann im Februar 2020 die Bildfläche der Hamburger Comedy-Szene. Sein erster Auftritt ist im Grünen Jäger, einer Institution der Kunst- und Kulturszene Hamburgs. Und es läuft tatsächlich richtig gut. Selbst der Moderator der Show, kein geringer als Moritz Neumeier sagte: „Das war nicht so kacke, wie ich gedacht habe das es wird.“ Danke Moritz. Phil Stadelmann ist Happy. Sind sie es auch? Dann kommen sie mit Phil ins „Team Gefühle“ und erleben sie einfach mal eine schöne Zeit. Sind sie nicht? Na, dann kommen sie erst recht! Phil Stadelmann ist Comedian, Moderator, Freund, Liebhaber, Musiker und sieht im Anzug fantastisch aus. Alltagsstress oder Liebesprobleme. Erziehungstipps und alles über seine Lieblingsgerichte. Hier werden alle Probleme gelöst und alle Sorgen lustig gemacht.