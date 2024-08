Saisonauftakt Kammerkonzerte: Elaia Quartett

1. Abonnementkonzert (Das Konzert ist im Abonnement enthalten. Freie Tickets sind selbstverständlich erhältlich).

Leider kann das vorgesehene Konzert mit dem Celloquartett „2Cities" nicht stattfinden. Die gute Nachricht: Das in Hall bereits bekannte "Elaia Quartett" wird einspringen!

Weitere Informationen zum genauen Programm folgen!

Das erste Konzert der neuen Saison beginnt nun mit dem Streichquartett Elaia.

Das Elaia Quartett begeisterte bereits in der letzten Kammerkonzerte-Saison. Nun kommt es mit neuem Programm. Das Streichquartett besteht aus vier kammermusikbegeisterten jungen Musikerinnen und wurde 2020 gegründet. Seit 2021 werden sie an der Hochschule für Hanns Eisler in Berlin von Prof. Wolfgang Redik unterrichtet. Innerhalb kürzester Zeit gewann das Quartett gleich mehrere Auszeichnungen, darunter ein Stipendium beim Deutschen Musikwettbewerb im Jahr 2022.

Iris Günther, Violine

Leonie Flaksman, Violine

Francesca Rivinius, Viola

Karolin Spegg, Violoncello