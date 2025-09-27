Saisoneröffnung

Mit seinem berühmten Eröffnungsakkord und den nordisch anmutenden, lyrischen Melodien zählt Edvard Griegs Klavierkonzert mitunter zu den beliebtesten Werken der Romantik.

Verträumt und zugleich kraftvoll verbindet es norwegische Folklore mit virtuosem Ausdruck.Ergänzt wird das Programm durch die Ouvertüre aus Beethovens Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“ und die 9. Sinfonie von Dvořák mit dem Beinamen „Aus der neuen Welt“, die mit ihren Klangwelten einen spannenden Kontrast zu dem Klavierkonzert schaffen – sei es durch dramatische Intensität, emotionale Tiefe oder mitreißende Dynamik. Das Werk am Klavier zum Leben erweckt Jan Lisiecki – einer der beeindruckendsten Pianisten seiner Generation. Mit seiner tiefgehenden Musikalität und seinem außerordentlichen Gespür für noch so feine Klangnuancen verleiht er dem Werk besondere Strahlkraft. Am Pult steht der britische Dirigent Duncan Ward, der mit seinem feinsinnigen Dirigat das Orchester zu klanglicher Höchstform führen wird.

Ludwig van Beethoven Ouvertüre aus „Die Geschöpfe des Prometheus“, op. 43Edvard GriegKonzert für Klavier und Orchester in a-Moll, op. 16Antonín DvořákSinfonie Nr. 9 in e-Moll, op. 95 „Aus der neuen Welt“ Jan Lisiecki | KlavierDuncan Ward | Dirigent Würth Philharmoniker