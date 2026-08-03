Saisoneröffnung

Den Auftakt zu ihrer zehnten Saison bestreiten die Würth Philharmoniker wie bereits zu ihrer ersten Saison 2017/18 mit Ludwig van Beethovens kraftvoller Coriolan-Ouvertüre, deren dramatische Kontraste unmittelbar in den Bann ziehen.

Den emotionalen Kern des Abends bildet Robert Schumanns lyrisch-poetisches Cellokonzert in a-Moll, das feine Kantabilität mit innerer Spannung verbindet, bevor das Konzert endet mit Johannes Brahms’ dritter Sinfonie, einem Werk voll Wärme, edler Melancholie und weit ausschwingenden Klanglandschaften.

Am Cello begeistert Pablo Ferrández mit tiefem Ausdruck und technischer Brillanz. David Afkham, einer der prägenden Dirigenten seiner Generation, erschafft gemeinsam mit den Würth Philharmonikern mit präziser Gestaltungskraft und musikalischer Intensität ein eindrucksvolles Konzerterlebnis.

Ludwig van Beethoven

Ouvertüre zu „Coriolan“, op. 62

Robert Schumann

Konzert für Violoncello und Orchester in a-Moll, op. 129

Johannes Brahms

Sinfonie Nr. 3 in F-Dur, op. 90

Pablo Ferrández | Violoncello

David Afkham | Dirigent

Würth Philharmoniker