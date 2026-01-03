Eröffnung der Biergartensaison

Ab Sonntag, 01. März 2026 sind die Schirmbar und der Biergarten wieder geöffnet und bieten vom Frühling bis in den Herbst Kulinarisches, verbunden mit dem einzigartigen Blick über die Region rund um den Stettenfels.

Der Treff bei Regen und Sonnenschein und ganz nebenbei die größte fest installierte Schirmbar der Welt. Mit 250 Sitzplätzen rund um den Schirm und in der Schirmbar, sowie 700 Plätzen auf dem Biergartengelände haben Sie genügend Platz, um sich zusammen mit Freunden ein paar schöne Stunden zu genehmigen.

Genießen Sie bei toller Stimmung und schönem Wetter die einmalige Atmosphäre der Burg Stettenfels mit grandiosem Panoramablick über das Tal bis hin zu den Löwensteiner Bergen.

Nehmen Sie Platz in unserem Biergarten inmitten des alten Baumbestandes der Burg Stettenfels und gönnen Sie sich mit Freunden, Bekannten oder der Familie ein paar schöne und unbeschwerte Stunden.

Wir bieten Ihnen erfrischende Getränke, einen Mittagstisch und abends leckere Köstlichkeiten.