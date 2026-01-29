WEBER & JAMES "Gentleman's Guide Wenn die Etikette an ihre Grenzen stößt"

Seit kurzem hat sich Weber dem Ziel verschrieben, ein vollkommener Gentleman zu werden.

Schließlich erfordert seine Lebensphase eine gewisse Ernsthaftigkeit. James hingegen ist Halbschotte, schon als Gentleman geboren und findet Webers lächerliche Etikette-Bestrebungen alles andere als prickelnd.

Weber, stolz auf sein neu erworbenes Wissen über das Gentleman-Dasein, gibt nun großzügig seine Tipps weiter, wie man selbst zum Herrn von Welt werden kann und woran eine Frau zuhause erkennt, ob ein wahrer Gentleman an ihrer Seite auf dem Sofa sitzt.

Doch unter all den Manschettenknöpfen und Krawattenknüpfungen möchte der zottelige Höhlenmensch in Weber einfach nicht untergehen. Glücklicherweise steht ihm James, der freiheitsliebende Musiker, mit seiner Unterstützung bei, die authentische Seite weiterleben zu lassen. Und was wünschen sich die Frauen eigentlich? Glänzende Lackschuhe und stylisches Haargel oder doch eher den Typ „Seggel von Nebenan“?

In ihrem mittlerweile vierten Abendprogramm, dem Gentleman's Guide, präsentieren Thomas Weber und James Geier die Welt des Gentleman-Seins begleitet von einer Prise wilder Ursprünglichkeit, einer Menge unwiderstehlichem Charme und natürlich einer ganzen Portion totalen Blödsinns. - Ladies and Gentlemen, bitte Platz nehmen, zurücklehnen und lachen!

Texte: Thomas Weber und Christian Hölbling

Musik-Arrangements: James Geier