Herr Hämmerle „Escape Rooms – alles im grünen Bereich!“

Dieser Bempflinger ist wild, witzig und wieselflink.

Mit scharfem Verstand und charmantem Humor ist Herr Hämmerle selten um eine Antwort oder Ausrede verlegen. Im neuen Programm „ESCAPE ROOMS – alles im grünen Bereich!“ hat er außerdem Hardrock-Oma Frau Schwerdtfeger, die noch immer weiß, wo der Hammer hängt, und Hotte, den Tresenphilosophen, mit dabei. Gemeinsam zeigen Sie: Da, wo es gefährlich wird, geht der Spaß erst richtig los! Sei es beim Besuch eines Escape Rooms, im Survival Camp oder im Theater bei Schillers Räubern. Herr Hämmerle steckt voller Energie. Er vereint Tatkraft mit Cleverness - und trotz aller Komplikationen des Alltags überrascht er immer wieder mit einer gehörigen Portion Lebensfreude.