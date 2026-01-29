TRAUMZEIT - Michael Fiedler am Piano

Von und mit Michael Fiedler, live am Flügel.

„TRAUMZEIT ist die Musik für den Film in Deinem Kopf, der in dem Augenblick entsteht, während Du mir zuhörst …“ So beschreibt der Komponist und Pianist Michael Fiedler sein neoromantisches Piano-Solo-Programm mit eigenen Worten. Seine instrumentalen Kompositionen sind sowohl bildhaft als auch emotionsgeladen und sie lassen sein begeistertes Konzertpublikum mit jedem Ton spüren, dass Michael Fiedler ein Musiker mit Herz und Seele ist. Durch seinen unverwechselbaren Tasten-Anschlag und seine berührende Moderation verzaubert er seine Zuhörerschaft stets aufs Neue und begleitet sie auf ihrer ganz persönlichen Traumreise. Was vor 20 Jahren mit dem "Musikalischen Tagebuch" begann wurde inzwischen zum "Kopfkino für die Sinne", für das Michael Fiedler inzwischen über 75 Stücke komponiert hat. So kann er immer wieder neue Klangreisen aus bekannten, alten und aktuellen Titeln für seine TRAUMZEIT-Konzerte zusammenstellen.

Genießen Sie die besondere Atmosphäre des Fuggersaals auf Burg Stettenfels, sowie den wunderbaren Klang des dortigen Flügels und erleben Sie einen authentischen und bewegenden Konzert-Abend mit Tiefgang ...

Über Michael Fiedler:

Jahrgang 1973, (gebürtig aus Kassel) hat an der renommierten Filmakademie Ludwigsburg u.a. bei Oscar-Preisträger Prof. Cong Su Orchestration studiert und 2003 sein Diplom in Filmmusik und Sounddesign absolviert. Seitdem ist er freiberuflich als Komponist, Pianist und Musik-Produzent tätig. Seine beiden Solo-Projekte heißen TRAUMZEIT (seit 2005) und HERTZMACHT (seit 2012), die er stetig durch neue Kompositionen fortführt, live präsentiert und weiterentwickelt.