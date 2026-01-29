P O D E W I T Z - „SOWAS KOMMT VON SOFAS“

Der deutsche Meister im Drumrumreden und sein unmusikalischer Bruder präsentieren ein neues Programm: „SOWAS KOMMT VON SOFAS“

90 Minuten Halbwissen in ganzen Sätzen unter dem Motto:

„Alle reden Unsinn – hier wird er gemacht!“

Die beiden Herren Podewitz haben jetzt endlich in der Rückenschule ihr Abitur gemacht. Seitdem verbringen sie die Tage im Couch-Rausch und betrachten das Leben aus der Sofa-Perspektive. Denn ein Sofa ist das Körbchen für den inneren Schweinehund. So kann man ganz entspannt vor sich hin chillosophieren und mal die mittelgroßen Fragen stellen:

Wieso zeigen manche Sportler starke Schwächen? Ist ein gealterter Öko etwa ein „Vollkorn-Greis“? Ist Vorsicht besser als Nachttisch? Und wohin mit dem alten Adel? Seniorenheim oder betreutes Thronen?

Übrigens: was viele nicht wussten: der kürzeste Monat im Jahr ist der Mai, denn der hat ja nur 3 Buchstaben.

„Sowas kommt von Sofas“ ist Sex fürs Zwerchfell und Botox fürs Gehirn.

Herstellerhinweis: Das neue Programm bietet folgende Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger-Modell:

Mehr Beinfreiheit fürs Publikum

Leder-Witze

beheizbare Gag-Scheibe

2 zusätzliche Ausgänge zum Noch-vor-der-Pause-Rausschleichen

Nutzen Sie die PODEWITZ-Aktions-Wochen:

Jeder Zuschauer erhält zusätzlich 20 Frei-Minuten*. (Früher hieß das „Pause“.)