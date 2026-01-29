Andreas Martin Hofmeir – Kein Aufwand! Teil 2-Die letzten Jahre

Seit einigen Jahren macht Andreas Martin Hofmeir, ECHO Klassik-Preisträger, Tubaprofessor am Mozarteum in Salzburg und Gründungsmitglied der bayrischen Kultband LaBrassBanda, wieder die Theater, Wirtshäuser und Kleinkunstbühnen dieser Welt unsicher.

Dies- wie jenseits des Weißwurstäquators feiern Publikum und Presse seine musikalischkabarettistische Lesung „Kein Aufwand!“. Mit dem zweiten Teil des unvergleichlichen Kabarett-Musik-Programms werden nun neue Geschichten über die letzten Jahre nachgelegt.

Es war ein fulminantes Comeback, als Hofmeir im Frühjahr 2013 wieder einen Fuß respektive seinen Hintern auf eine Kabarettbühne setzte. Den Star Fours und der Qualkommission verdankte er zwar bereits einigen Nippes auf dem Kaminsims (Goldene Weißwurscht, ScharfrichterBeil, Koggenzieher, etc.), doch nach Jahren in der Diaspora klassischer Ernsthaftigkeit zog es ihn wieder zurück ins humoristische Fach. Seitdem erzählt er, von der Presse umjubelt, vom Publikum geliebt, im ihm typischen trockenen Stil von seinen tragikomischen Erfahrungen als Tubist und Weltenbummler.

In „Kein Aufwand! Teil 2 – Die letzten Jahre“ legt Hofmeir noch einen drauf: Im Gepäck hat er nicht nur seinen musikalischen Partner am Jazzpiano und seine Tuba Fanny, sondern auch die Trompete Franz und die Posaune Frau Griesmeier. In bester Tradition eines Gerhard Polt erzählt er weitere skurrile und wahre Geschichten aus seinem Leben: über Weltrekordversuche im Pausemachen, über das weltweit einmalige Duo Tuba und Pornodarstellerin, den Untergang einer ganzen Legion durch einen wehrpflichtigen Pianisten, und seine Zeit bei LaBrassBanda.

Und so sorgt auch der zweite Teil seiner Lesungstour wieder für ausverkaufte Säle und begeistertes Presseecho.