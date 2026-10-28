WEBER & JAMES "Pfefferkuchenmänner Speeddating mit Weihnachten"

Ein Hauch von Weihnachten zieht im turbulenten Weihnachtsprogramm von Thomas Weber und James Geier vorüber.

Viel Zeit haben sie vor lauter Weihnachtsstress nicht, aber es ist alles drin: Gutslesstories, die Weihnachtgeschichte, Nuss und Mandelkern, Pfefferkuchen, Pustekuchen und sonstiger Festtagswahnsinn. James überrascht Weber sogar mit einem persönlichen Präsent über das er sich wohl, wie es sich für Weihnachten gehört, freuen muss. In Ansätzen ist bei dieser Mega-Party der beiden Weihnachtsstimmungskanonen sogar der Odem weihnachtlicher Erotik zu spüren. Schließlich feiern wir ja das Fest der Liebe. Weber & James haben bereits mehrere Abendprogramme auf die Bühne gebracht. Keiner groovt wie James und keiner beobachtet so wie Weber. Die „Pfefferkuchenmänner“ sind, wie auch der „Fireabend“ und der „Gentleman’s Guide“, ein herrlich lustiger Abend. Zum Mitsingen, Lachen und weiterdenken.