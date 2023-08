Saisoneröffnung der Berliner Philharmoniker live im Kino

Machen Sie es sich im Kinosessel bequem: Erleben Sie die Berliner Philharmoniker live auf der Kinoleinwand!

Ein Held, missgünstige Widersacher und eine treue Gefährtin – sie alle treten in Richard Strauss’ Ein Heldenleben auf. Das Werk, in dem Strauss’ Parallelen zu seinem eigenen Leben zieht, besticht durch schwelgerische Klangpracht. Kirill Petrenko eröffnet mit ihm die Saison 2023/24 – und den Themenschwerpunkt »Heroes«. Hinzu kommen Max Regers Mozart-Variationen, in denen der Komponist ein schlichtes, anrührendes Thema des Wiener Klassikers mit der opulenten Klangsprache der Spätromantik verbindet.