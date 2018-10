Saitenblicke - Harfenkonzert mit Maren Ferber

Maren Ferber präsentiert Ihnen am Samstag, dem 24.11.2018 um 19:30 Uhr im Wasserschloss Bad Rappenau ein „Wohlfühlprogramm“ fürs ganze Jahr!

Es erklingen wärmende Klänge für kalte Wintertage, bevor frühlingshafte Musik den Schnee schmelzen lässt. Genießen Sie den heißen Sommer bei fröhlichen Melodien, um dann in herbstlich-melancholischen Tönen zu schwelgen. Mal heiter und mal ernst führt Maren Ferber Sie durch den Abend. Erleben Sie Harfenmusik aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen und lassen Sie sich von der Vielfalt des Instrumentsüberraschen.

Maren Ferber ist in Bad Rappenau aufgewachsen und gründete dort im Jahr 2008 die „Musikschule conTakt“, in der die Harfenklasse seither stetig wächst. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit wirkt sie in verschiedenen Orchestern der Region mit und tritt in diversen kammermusikalischen Besetzungen auf. Ihr neuestes Projekt ist eine Performance gemeinsam mit der Tänzerin Sylke Neuffer, das im Frühjahr 2019 seine Premiere haben wird.