Weltklassik am Klavier - Auf dem Wasser zu Singen - Lyrik und Leidenschaft!"

Herzliche Einladung zu einem weiteren beachtenswerten Konzert der Reihe „Weltklassik am Klavier“ mit der sehr erfolgreichen, ausdrucksstarken Pianistin Diana Sahakyan am Sonntag, dem 03.12.2023, um 17 Uhr, im Bad Rappenauer Wasserschloss.

Diana Sahakyan spielt für das Rappenauer Publikum ihr Programm: „Auf dem Wasser zu Singen - Lyrik und Leidenschaft!" mit Werken von Haydn, Liszt, Beethoven und Brahms.

Die Pianistin Diana Sahakyan lädt Ihre Gäste mit folgenden Worten zu ihrrem Konzert ein: "Liebe Gäste und Musikliebhaber,

an diesem besonderen Abend „Klassische Brillanz, romantische Leidenschaft“ möchte ich Sie in eine Welt voller Emotionen, Leidenschaft und Virtuosität entführen. Mit Werken von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt und Johannes Brahms möchte ich die Vielfalt und Schönheit der Klaviermusik präsentieren.

Von Haydns eleganten Melodien, über Beethovens kraftvolle Klänge, bis hin zu Liszts leidenschaftlicher Virtuosität und Brahms' emotionaler Tiefe erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl Kenner, als auch Liebhaber der klassischen Musik begeistert.Lassen Sie sich von den Meisterwerken der Klassik und Romantik verzaubern."

Die in Armenien geborene Pianistin Diana Sahakyan begann im Alter von 6 Jahren mit dem Klavierunterricht. Sie setzte ihre Ausbildung in Deutschland an der Hochschule für Musik in Frankfurt und an der Escuela Superior de Musica Reina Sofia in Madrid fort. Unterstützt von verschiedenen Stipendien absolvierte sie zahlreiche Meisterkurse bei weltberühmten Musikern und erhielt Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben.

Diana Sahakyan begeisterte das Publikum mit ihren Konzertauftritten in renommierten Konzertsälen und Festivals. Ihr Debütalbum "Das Jahr" mit Werken von Fanny Mendelssohn wurde 2022 beim Musiklabel "Kaleidos" veröffentlicht. Dieses Album, das durch den Deutschen Musikrat und das Kulturamt Frankfurt gefördert wird, trägt dazu bei, die Musik von selten rezipierten, aber fantastischen Komponistinnen in der Gegenwart erklingen zu lassen.

Freuen Sie sich auf ein großartiges Klavierkonzert im Wasserschloss!