Saitenspiel: Judicaël Perroy, Paris

Er zählt zu den gefragtesten Konzertgitarristen weltweit und ist ein begnadeter Virtuose. Perroys fulminante Karriere begann mit dem 1. Preis beim wichtigsten Gitarrenwettbewerb in den USA und einer Tour durch 60 Städte Nordamerikas und Kanadas. Konzertreisen führen ihn auch durch Europa und Asien. Er unterrichtete am San Francisco Conservatory of Music und übernahm 2020 die prestigeträchtige Gitarrenprofessur an der Musikhochschule Genf. Perroys Gastspiel in Fellbach verdankt sich der Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Stuttgart.