Die beiden Musiker spielen seit vielen Jahren zusammen. Sie bieten im intimen Klangraum der alten Kirche ein abwechslungsreiches Programm mit eigenen Kompositionen, Jazz-Klassikern, Weltmusik, lyrischen Stücken und brasilianischer Musik. Sven Götz ist Dozent an der Musikschule Fellbach und in verschiedenen Formationen aktiv. Henrik Mumm lehrt an der Musikhochschule Stuttgart und hat eine Vorliebe für Musikkulturen aus aller Welt.

Eintritt frei. Um Spenden wird gebeten.