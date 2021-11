Saitenwechsel

Begegnen Sie jüdischer Musik und Literatur von einer ganz anderen Seite Schüler*innen der Stuttgarter Musikschule präsentieren in einem Konzert die Ergebnisse ihrer Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte, Religion und Kultur.

14 Schüler*innen der Stuttgarter Musikschule haben sich unter der Leitung von Corinna Hentschel-Stavi und Katharina Berrío Quintero intensiv mit jüdischer Kultur in Deutschland und Stuttgart auseinandergesetzt. Sie hatten die Möglichkeit, viel Neues über jüdische Geschichte, Religion und Kultur zu erfahren, haben jüdische Persönlichkeiten kennengelernt und sich mit Musik und Literatur jüdischer Künstler*innen im deutschsprachigen Raum beschäftigt. Diese Erfahrungen und Eindrücke präsentieren sie nun in einem spannenden Konzert und lassen auf diese Weise viele Menschen an ihren Erkenntnissen teilhaben. Mehr über die Musiklehrerinnen und die Musikschüler*innen erfahren Sie unter www.hausabraham.de.