Salat mal ehrlich! Was essen wir morgen? Das Ernährungsquiz mit Info, Spiel und Musik!

Renitenztheater Büchsenstraße 26, 70174 Stuttgart

Tofu oder nicht Tofu? Das ist hier die Frage. Und Schlemmen wie bisher oder Erbsen zählen für die Zukunft?

Wohin bewegen wir uns und unseren Planeten und was essen wir dabei?

Holt Euch wertvolle Tipps zum Thema Ernährung und Küche der Zukunft. Stellt Eure Fragen, ratet mit und gewinnt am Ende noch ein leckeres Menü.

Tanja Goldstein vom veganen Paradies »Heaven‘s Kitchen« im Talk und im Quiz mit Dennis Shipley, dem Betreiber vom Herz der schwäbischen Küche »Die Alte Kanzlei« und der Fernsehturm- Location »Leonhardts«.

Die Musik kommt von Linda Kyei und Zbikbeat. Moderation: Angela Neis.

Info

Renitenztheater Stuttgart
Renitenztheater Büchsenstraße 26, 70174 Stuttgart
Theater & Bühne
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