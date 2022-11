„Die Welt mit Musik verändern“ – Wer die Frontfrau der Stuttgarter Americana Desert Rock-Band „Black Swift“ einmal gehört oder gesehen hat, weiß: Sie meint es ernst. Sally Graysons Stimme, die in Leidenschaft und Klarheit an guten alten Blues erinnert und ihre tiefgründigen Texte wurden zum Herz und Markenzeichen der Kombo. Nun ist die in Region Ludwigsburg lebende US-Amerikanerin, die vielen auch durch The Voice of Germany oder ihren TedX-Talk bekannt ist, auf Solopfaden unterwegs – mit eigenen Versionen der Black Swift-Songs und einem ganz neuen Repertoire. Dabei lässt die Musikerin ihre post-punkigen Genre-Wurzeln nicht los, wagt sich aber auch in neue Gefilde: Heartfelt Dark Folk oder No Depression Melancholia könnte man die Richtung bezeichnen – Songs, die von Gitarre und Graysons einzigartiger Stimme getragen werden, mal an PJ Harvey, mal an Patti Smith denken lassen, mit einer Prise Nick Cave-Melancholie im Gepäck. Doch Melancholie bedeutet für Sally Grayson keinesfalls, nicht nach vorne zu blicken: Ihr erstes Soloalbum entsteht derzeit auf der New Music Industry/Crowdfunding-Plattform Patreon. Jeden Monat veröffentlicht sie darauf ein neues Stück – ihre Fans können im Netzwerk mitsprechen und am Entstehungsprozess teilhaben. Ende des Jahres soll das Werk stehen – und mit seiner Musik ein bisschen die Welt verändern.