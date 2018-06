Sally & Pirelli treffen auf SaxShop

SAXOPHON & COMEDY

Ein Spaß für die ganze Familie

VVK: 12/8 €; AK: 14/10 €

Einlass: 17.30 Uhr

RAMBA ZAMBA

Wenn exzellente Comedy auf fulminante Musik trifft, dann entsteht etwas ganz Besonderes. Die Clowns Sally & Pirelli, die bereits im Zirkus Roncalli und im Zirkus Sarrasani Erfolge feierten, nehmen sich buchstäblich gegenseitig auf den Arm und begeistern mit ihrer urkomischen Bühnenshow. Ausgebildet an den renommierten Clownsschulen Dimitri in der Schweiz und Gaulier in Paris haben sie das Lachen- Machen von der Pike auf gelernt. Sie teilen sich die Bühne mit der Band SaxShop. Das sind vier junge Saxophonisten, die mit Leidenschaft und Virtuosität überzeugen, originell und ganz nah am Publikum.

