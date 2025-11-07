Salon de musique

Konzert: „Les Trois Belles Demoiselles“ et „Tonight!“ – vokale Musikreise von Klassik bis Jazz.

Die traditionelle Konzertreihe mit dem Musik Podium Stuttgart bietet in diesem Jahr jungen Musiker*innen und Sänger*innen eine Bühne die Werke von Schumann, Viardot, Masseret u.a. interpretieren.

1. Teil : Les Trois Belles Demoiselles

Terzette von Robert Schumann, Pauline Viardot*, Joachim Raff*, Jules Massenet und Luise Adopha Le Beau mit ausgewählten Werken aus der Musikgeschichte im Südwesten

Ausführende : Maria Bernius / Sopran, Franziska Bobe / Sopran, Sigrun Bornträger / Alt, Julia Anna Koch / Klavier

2. Teil : Tonight!

Von klassischer Vokalmusik bis hin zu Evergreens aus Film, Musical und Jazz

Ausführende : AlSonare – Vokalensemble, Franziska und Veronika Klein, Frederika und Katariina Westhäußer-Kowalski, Johannes Friederich / Klavier