Ein Abend voller Swing, Latin und musikalischer Leichtigkeit.

Das Karlsruher Quartett „Salon du Jazz“ – eine Formation, die seit vielen Jahren durch stilistische Vielfalt, musikalische Präzision und ihren unverwechselbaren akustischen Sound das Publikum begeistert. Das Ensemble präsentiert ein Programm, das von klassischem Swing über temperamentvolle Latin-Rhythmen bis hin zu jazzigen Klangexperimenten reicht. Die Eigenkompositionen von „Salon du Jazz“ sind geprägt von eingängigen Melodien und lebendigen Harmonien. Inspiration finden die Musiker dabei in ganz unterschiedlichen Quellen – von Reiseerlebnissen und regionalen Eindrücken aus Karlsruhe bis hin zu literarischen Motiven. So entstehen Stücke, die zugleich unterhaltsam und künstlerisch anspruchsvoll sind. Musikalisch überzeugt das Quartett durch seine harmonische Besetzung: Moritz Koch am Alt-Saxofon verleiht den Melodien Ausdruck und Tiefe, während Jochen Ebert an der akustischen Gitarre mit klangmalerischen Soli und rhythmischer Finesse Akzente setzt. Dieter Seiferling sorgt mit seinem Kontrabass für ein stabiles Fundament, und Robert Schickle ergänzt das Ensemble an der Percussion mit einem ideenreichen und dynamischen Groove. Der transparente Klang der akustischen Instrumente macht die Musik von „Salon du Jazz“ zugleich intensiv und unaufdringlich – eine Qualität, die das Quartett zu einem einzigartigen Erlebnis macht. „Salon du Jazz“ präsentiert regelmäßig ein breites Spektrum an Jazzmusik einem vielfältigen Publikum. So werden nicht nur eingefleischte Jazz-Enthusiasten angesprochen, sondern auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vom Rhythmus und der Atmosphäre der Musik begeistern lassen. Die Bekanntheit der Band erstreckt sich weit über die Region hinaus, was auf einen Auftritt im SWR-Fernsehen zurückzuführen ist. Infolgedessen erfreuen sich die Aufnahmen der Band deutschlandweit großer Beliebtheit.