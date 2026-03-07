EIN PERFORMATIVES PLANSPIEL ÜBER MACHT, IDENTITÄT UND ZÄRTLICHKEITSALONFÄHIG? ist eine interaktive Performance des SWANZ Kollektivs. Das Publikum wird Teil einer fiktiven Situation in einem Hundesalon, der zum Begegnungsraum wird. Besucher*innen mit und ohne Hund sind willkommen. Alle ziehen eine Nummer und erhalten einen Service-Katalog: Schneiden, Waschen, Föhnen, Massage. Was genau behandelt wird, bleibt offen. Der Rahmen wirkt vertraut, die Regeln scheinen klar. Doch im Spiel verschieben sich Bedeutungen. Im Wartebereich läuft ein Fernseher, aus einem Nebenraum sind Geräusche zu hören. Besucher*innen werden einzeln aufgerufen und treffen auf das Salonpersonal – wie bei einem Termin im Hundesalon. Was dort geschieht, bleibt ungewiss. Sicher ist nur: Die gewohnte Ordnung kann ins Wanken geraten.

Wer führt hier wen? Wer beobachtet? Wer wird beobachtet?

Der Hundesalon wird zum Spielfeld, und das Publikum entscheidet mit, wie das Spiel verläuft. SALONFÄHIG? nutzt das Format des Planspiels, um soziale Dynamiken erfahrbar zu machen. Die Arbeit knüpft an frühere Performances des Kollektivs an und reagiert auf eine Zeit, in der diskriminierende Sprache wieder salonfähig wird und die Sichtbarkeit queerer, migrantischer, nicht-normativer Menschen infrage gestellt wird.

SALONFÄHIG? Ist eine performative Einladung zum Mitspielen – und dazu Regeln neu zu verhandeln. Ein Raum für Begegnungen, Reibung und Zärtlichkeit.