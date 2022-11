Salonkapelle Sternenglanz - Silvesterkonzert

Die Salonkapelle Sternenglanz bestreitet das diesjährige Silvesterkonzert mit dem Programm "Rendezvous im Tanzpalast".

Eckart Baier Violine, Stehgeiger –

Csilla Haag – Violine

Jörg Baier – Cello, Gesang, Leitung

Jochen Zeuner – Kontrabass

Leona Rötzsch – Querflöte

Bernhard Hubner – Klarinette, Saxophon

Martina Ebert – Saxophon, Klarinette

Siniša Ljubojević – Akkordeon

Florian Friederich – Schlagzeug

Tilman Hartig – Klavier

Willkommen in den Goldenen Zwanzigern: Mit ihrem neuen Programm entführt die Salonkapelle Sternenglanz in die Welt der glamourösen Varietés und Tanzlokale, in eine Zeit, in der Schellackplatten und Tonfilme der letzte Schrei waren. Freuen Sie sich auf einen Abend mit schmissigen Schlagern und frechen Texten, auf mitreißende Arrangements und schwelgerische Melodien. Und auf zehn Musikerinnen und Musiker, die mit ihrem Temperament und Esprit ebenso begeistern wie mit virtuosem Spiel und dem gewissen Augenzwinkern. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine musikalische Reise voll Nostalgie – freuen Sie sich auf ein Rendezvous im Tanzpalast!

Ausverkaufte Säle und ein begeistertes Publikum: Wo die Salonkapelle Sternenglanz auftritt, erobert sie die Herzen ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer im Sturm. Die zehnköpfige Formation glänzt mit Virtuosität, perfekten Arrangements und frechem Charme. Freuen Sie sich auf Walzer und Foxtrott, Evergreens und schmissige Schlager aus den 1920er bis 50er Jahren, dargeboten in Fliege, Frack und Federboa. Die Salonkapelle Sternenglanz lädt Sie ein zu einer nostalgischen Reise in die goldene Zeit der Grammophone und Tanzpaläste.