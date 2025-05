Unterhaltungsnachmittag mit dem Salonorchester Evergreens im Haus an der Walk Am Mittwoch, den 11. Juni ab 14:30 Uhr ist das Salonorchester Evergreens Öhringen im Haus an der Walk zu Gast.

Freuen Sie sich auf einen Nachmittag mit Musik, wer mag auch mit Tanz und mit Stücken von Wiener Walzer zu Evergreens aus Operette und Musicals. Das Orchester mit seinem vielseitigem Repertoire von unvergesslichen Melodien freut sich, Sie unterhalten zu dürfen. Es gibt Kaffee und Kuchen.