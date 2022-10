Salsa LIVE! 3 bands - 3 partys Konzert 1: CABALLO NEGRO

Salsa! 100% live, absolut authentisch und garantiert tanzbar! Unter diesem Motto bringen wir euch, liebe Salseros und Salseras, Freunde der guten Laune und musikbegeisterte Konzertgänger:innen eine brandneue Konzertreihe nach Stuttgart/Ludwigsburg. Die renommierten Salsa-Bands Caballo Negro, Latin Spirit und CHACÁN spielen für euch in den kommenden Monaten auf und werden den Süden Deutschlands mit hochqualitativer Live-Salsa-Musik gehörig zum Kochen bringen!

Konzert 1: Caballo Negro (Stuttgart)

Das Salsa-Orchester Caballo Negro steht für Salsa Dura - erdige, bissige und bestens tanzbare Salsa aus dem New York der frühen Siebziger Jahre. Mit groovender Latin-Rhythmusgruppe, zwei Sängern und vor allem dem fetten Bläsersatz mit vier Posaunen und Baritonsaxofon haucht die Band den Klassikern von Willie Colón, Ruben Blades und Co. in beeindruckender Weise neues Leben ein.

VVK 22‚- € (inkl. 5€ Getränkeverzehr) bei den Bands, in ausgewählten Tanzschulen und unter www.tanschule-monro.de/ludwigsburg/

Abendkasse 25‚-€ (inkl. 5€ Getränkeverzehr)

19 . Nov. '22 - Caballo Negro

07. Jan. '23 - Latin Spirit

18. Feb. '23 - CHACÁN

https://www.caballo-negro.de/

https://www.latinspirit.de/

http://www.chacan-music.com/