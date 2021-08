Make the World a Better Place

In der Doku sprechen die Menschen, die direkt erleben, wie nah unsere Welt gerade an einem unumkehrbaren Punkt steht. Menschen, die Initiative ergreifen und etwas verändern, damit wir gemeinsam das Steuer rumreißen und die Welt fair neugestalten. Im Anschluss an die Doku beschäftigen wir uns zusammen mit den Referenten NN mit der Frage, wie wir dazu beitragen können, die SDGs umzusetzen. Veranstalter: Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Ansbach