„Size egal – Dein Selbstbewusstsein kann nicht groß genug sein“

Sich den Schönheitsidealen zu widersetzen und die eigene Attraktivität zu erkennen, fällt vielen Menschen sehr schwer. Hier erzählen zwei unterschiedliche Frauen von ihrem lebenslänglichen Kampf mit ihrem Gewicht und Selbstbild: Tanja Marfo, die immer »zu viel« war und Caro Matzko, die sich in ihrer Jugend beinahe zu Tode gehungert hat. Caro Matzko und Tanja Marfo haben sich bei den Dreharbeiten von X:enius für arte kennengelernt. Caro Matzko war dabei die Moderatorin, Tanja Marfo war die Maskenbildnerin. Trotz unterschiedlicher Aufgaben und Erscheinungen merkten die beiden, dass sie ganz ähnlich denken, fühlen und sich Sorgen um ihre Außenwirkung und Gewicht machen. Nach einem kurzen Impulsvortrag durch Vertreter des Bezirksklinikums Ansbach werden die beiden Autorinnen aus ihrem Leben und ihrem Buch erzählen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit des Austauschs mit Caro Matzko und Tanja Marfo. Auch die Vertreter des Bezirksklinikums Ansbach und der Beratungsstelle „Strohhalm“ stehen für Fragen zur Verfügung. Veranstalter: Beratungsstelle „Strohhalm“ am Landratsamt Ansbach - Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit dem Bezirksklinikum Ansbach - Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.

Nur mit Voranmeldung über gesundheitsfoerderung@landratsamt-ansbach.de oder telefonisch unter 468-7102