Weggefährten, die Weg gefährden

Fünf Jahre Bilder am Computer bearbeiten... und schon ist der neue Animationsfilm von Rolf Fütterer fertig. 95 Minuten Bewegtes: Kohlrabis, Kartoffeln, Knoblauch, Rettiche... Sie alle versuchen einer Katastrophe zu entkommen, die von einer Firma in Asphaltville ausgeht. Monstranto schlägt zu. Wie es endet, kann man in den Kammerspielen im neuen Film von Rolf Fütterer erfahren.

Für diese Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung im Büro erforderlich.

Tel. Nr.: 0981 13756, e-mail: info@kammerspiele.com