Salsa-Merengue-Bachata

Was ist Salsa? Die lateinamerikanischen Einwanderer brachten in den 50er Jahren ihre Musik und Lebensstil nach New York.

Sie vermischten in den gemeinsamen Bands die Rhythmen und Tänze (Son, Chacha, Rumba, ....) aus ihren Heimatländern (Kuba, Puerto Rico, Kolumbien...) würzten das Ganze mit einer Brise Jazz und nannten es “Salsa” (span. für Soße). Mittlerweile ist Salsa keine Modeerscheinung mehr, sondern eine etablierte Musikrichtung von hohem künstlerischem Wert und breiter soziokultureller Bedeutung. Sehr verblüffend ist immer wieder, dass es keine Alters- oder Klassengrenzen gibt.

Wer regelmäßig Salsa tanzen geht, wird Menschen aus verschiedensten Kulturen erleben können. Salsa wird auf der ganzen Welt getanzt. Salsa ist der Rhythmus der Karibik, voller Lebensfreude, Leidenschaft und Temperament. Salsa gehört heutzutage unumstritten zu den heißesten Rhythmen der Welt.

Donnerstag, 30.10.25 – Salsa/Bachata Anfänger 2 von 18.30 Uhr bis 19.45 Uhr (6 x 75 min)

Donnerstag, 30.10.25 – Salsa/Bachata Fortgeschrittene von 20.00 Uhr bis 21.15 Uhr (6 x 75 min)

Hinweis: Die Kurse finden ab 4 Paaren statt. Bitte paarweise anmelden oder gegebenenfalls bei mir nachfragen.

Bei Fragen einfach melden.

