Salsa Party mit Caballo Negro

Cabello Negro steht für handgemachte Salsa mit Wucht, Wärme und Spielfreude.

Der markante Bläsersatz, die treibende Rhythmusgruppe und die Stimmen der Band holen den Klang der New Yorker Salsa der 70er Jahre in die Gegenwart – erdig, direkt und voller Bewegung. Schon beim letzten Gastspiel zeigte sich, wie gut diese Mischung aus Livemusik, Tanzlust und offener Atmosphäre in den Schwanen passt. Daran knüpft die Salsa-Auftaktparty 2026 nun an.

In den Songs stecken Geschichten von Liebe, Stolz, Scheitern und Zusammenhalt; auf der Bühne werden daraus Stücke, die nicht nur gehört, sondern körperlich erlebt werden wollen. Wer tanzt, findet schnell hinein. Wer lieber zuhört, erlebt ein druckvolles Live-Set mit Charakter. Gerade das macht den Reiz dieses Abends aus: Er ist offen für eingefleischte Salseras und Salseros ebenso wie für Menschen, die sich einfach auf einen starken Konzertabend mit Bewegung einlassen wollen.

So wird der Schwanen-Saal wieder zum Treffpunkt für Musik, Rhythmus und eine Nacht, die mitten in der Woche den Alltag kurz aushebelt. Die Salsa-Auftaktparty setzt damit erneut auf ein Format, das Konzert, Tanzfläche und spätsommerliche Energie eng zusammenführt.