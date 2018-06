Salsa x Kizomba Party

Heiße Rhythmen zum Mittwoch: Ab 21.30 Uhr wird ab sofort in der Friedrichstraße 13 auch unter der Woche das Tanzbein geschwungen! Mit dem „Salsa Club“ im PURE und der „Kizomba Party“ im Schwesterclub COCOLORES kommt lateinamerikanisches Flair in den Kessel.

Die Experten der Salsa-Tanzschule víaDanza bieten dabei vor den Events außerdem diverse Tanzkurse auf unterschiedlichen Levels an. Die Teilnahme ist auch ohne Partner/in möglich und das Alter der Beteiligten spielt ebenfalls keine Rolle – hier geht es um den Spaß an der Musik und die Freude am Tanz. Vamos a bailar!

Solltet Ihr Interesse an einem Kurs haben bitten wir Euch vorab bei www.viadanza.de/tanzschule weitere Informationen zu erfragen.

Übersicht:

Ab 18:45 h Kurse zu:Estilo, Salsa, Bachata und Kizomba& betreuter Übungsabend

Ab 21:30 h Salsa-Club-Party (Pure)

Ab 22 h Kizomba-Party (Coco)

Mit der víaDanza Salsa-Tanzschule

Seit über 20 Jahren die Experten in Sachen Salsa …Be there and cu dancin' 💃🏼!

PURE CLUB

Friedrichstraße 13, 70174 Stuttgart-Mitte

www.pure-stuttgart.de

Ihr habt Fragen, Wünsche oder wollt in einem unserer exklusiven VIP Bereiche feiern?

Meldet Euch hierzu direkt bei unserer charmanten Guest Relation-Managerin “Soomy”info@pure-stuttgart.deWhatsapp: +49 (0) 172 73 68 471

Orientierungspunkte:

Schlossplatz | 400 Meter Fußweg

Hauptbahnhof | 300 Meter Fußweg

Theodor-Heuss-Straße | 300 Meter Fußweg

Parkhäuser:Börsenplatz / L-Bank | Huberstraße 2, 70174 Stuttgart

Universität | Keplerstraße 17, 70174 Stuttgart

Citygarage | Geschwister-Scholl-Straße, 70174 Stuttgart

Stephangarage | Kronenstraße 7, 70173 Stuttgart

Galeria Kaufhof | Königstraße 6, 70173 Stuttgart